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الجيش: توقيف 6 أشخاص في مناطق مختلفة وإحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود

6
MAY
2024
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس – بعلبك المواطنَين (م.ط.) و(ع.ط.) والفلسطيني (م.ع.) لتأليفهم عصابة للسلب والاتجار بالمخدارت والأسلحة الحربية وترويج العملات المزورة، وضبطت في حوزتهم كمية من حشيشة الكيف ومبلغًا ماليًّا مزورًا.

كما أوقفت وحدات من الجيش 3 مواطنين وفقًا لما يلي:
- المواطن (ع.ا.) في بلدة شدرا - الشمال لإطلاقه النار ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين ولإقدامه على تهريب سوريين إلى الأراضي اللبنانية، والمواطن (ر.ا.) في البلدة نفسها لإقدامه على نقل أحد المطلوبين وتسهيل تحركاته وقيامه بأعمال نصب واحتيال.
- المواطن (م.س.) في بلدة تلة الأسطا - أكروم لإقدامه على تهريب سوريين إلى الأراضى اللبنانية، وضُبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف ومبلغا ماليا مزورا.
كذلك أحبطت وحدات من الجيش في منطقتَي شدرا والعوينات – الشمال محاولات تسلل 5٠ سوريًّا عبر الحدود اللبنانية – السورية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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