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وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا زار أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني

6
MAY
2024
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زار وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا سعادة أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني الأستاذ نصري الخوري في مكتبه في بيروت ضمّ النائب آلان عون وأعضاء المجلس الوطني في التيار الوطني الحر المحاميان زياد جاموس وفادي طنوس والسيدة  بولين حباقي، وجرى الاطلاع من الأستاذ الخوري على آخر التطورات المتعلقة بملف عودة النازحين السوريين والخطوات اللازمة لتسهيل عودتهم الى بلادهم من الدولة السورية سيما وأن معظم المناطق أصبحت آمنة وتحت سيطرة الدولة، وما هي الخطوات المنتظرة من الدولة اللبنانية لجهة أخذ قرار موحّد لإعادتهم تدريجياً، ومن المجتمع الدولي لجهة مساعدة النازحين في بلادهم وزيادة التقدمات لاعادة اعمار المناطق المتضررة في سوريا، وقد سلّم الوفد الى الأستاذ الخوري نسخة عن خطة التيار لتشجيع عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

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