جولة لوفد من "لبنان القوي" على بري وميقاتي وبو حبيب وسفارة الاتحاد الأوروبي استكمالاً لمؤتمر باسيل... وهذا هو البرنامج

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في إطار بحث مواجهة مخاطر النزوح السوري وفي ضوء المبادرة الأوروبية، ومتابعة للمؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يجول وفد من تكتل "لبنان القوي" على رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وسفيرة الإتحاد الأوروبي، على الشكل الآتي:

-الثلثاء 7 آيار الساعة 10 قبل الظهر: وزير الخارجية عبدالله بو حبيب – وزارة الخارجية – رياض الصلح

- الثلثاء ٧ آيار الساعة ١ ظهراً: سفيرة الإتحاد الأوروبي Sandra De Waele– مقر السفارة مقابل السرايا الحكومية

- الخميس ٩ آيار الساعة الواحدة ظهراً: رئيس مجلس النواب نبيه بري- عين التينة

-الجمعة 10 آيار الساعة 10 قبل الظهر: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي – السرايا الحكومية