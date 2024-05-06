صحوة القوات في ملف النزوح "تابع"... بيان لجعجع: نحن مستمرون في كل ما نقوم به

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدّل مع مليار يورو او عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمنٍّ دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان.