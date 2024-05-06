"هذا عهدنا ووفاؤنا للشهداء."... خوري: يبقى على من صمَد منّا أن يستمرّ في النضال

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية غسان خوري عبر حسابه على منصة "اكس":

في استذكار شهداء لبنان دعوة إلى الامتثال بقدرتهم على التضحية بأغلى ما للفرد منّا، وإلى الاقتداء بهم، هؤلاء من بذلوا الروح والنفس في سبيل قضية، أيّاً تشعّبت وتعدّد وصفها. بعضنا ارتقى فداء للبنان الدولة والكيان والوجود، وبعضنا غدراً بفعل حروب العبث، وبعضنا الثالث ضحية تحلّل الدولة. يبقى على من صمَد منّا أن يستمرّ في النضال لتحقيق ما فات من دولة القانون والمؤسسات، دولة العقد الاجتماعي الجديد. هذا عهدنا ووفاؤنا للشهداء.