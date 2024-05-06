تعرض منشآت مياه نبع الطاسة لأضرار كبيرة...!

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توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى المشتركين والمواطنين المستفيدين من مياه نبع الطاسة معلنةً عن “تعرض محيط منشآت مشروع نبع الطاسة لغارات جوية أدت الى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات، والخزان وبعض خطوط الضخ، والتي نتج عنها أيضًا انتشار رائحة كريهة قوية في المحيط.” ومحافظةً على صحة المواطنين وكتدبير احتياطي، نصحت المؤسسة الجميع “بالاقتصار في استخدام المياه على “الخدمة” وتجنب استخدامها للشرب أو الطهي أو كل ما يرتبط “بالمأكولات والمشروبات”، إلى حين انتهاء المؤسسة من اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية والتأكد من سلامة المياه، على أن تصدر بيانًا مفصلًا حول النتائج فور جهوزها.





