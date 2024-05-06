الصحناوي يستنكر التعدي على كرامة مدير عام وزارة الزراعة: حكومة تصريف الاعمال مهمتها تسيير الاعمال وليس اعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارات

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استنكر النائب نقولا الصحناوي التطاول والتعدي على كرامة مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود من قبل حكومة تصريف الاعمال بناء على اقتراح وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان.

وانتقد الصحناوي تمادي بوشكيان بالتعدي على اثنين من مدراء عامين طائفة الروم الملكيين الكاثوليك خلال اشهر، مستغرباً تجاوب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء مع مطالب بوشكيان اكراما له في تأمين نصاب مجلس الوزراء.

وناشد الصحناوي رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الزراعة عباس الحاج حسن الحفاظ على كرامة المدير العام النشيط والادمي لويس لحود وعلى قطاع النبيذ، والاستمرار بالالية المتبعة منذ سنوات مع كل وزراء الزراعة السابقين من الطائفة الشيعية بملف النبيذ والتمسك بالقانون.

وختم الصحناوي بالقول: "من يريد انتزاع الصلاحيات من وزارة الزراعة عليه تعديل القوانين بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ونيلها الثقة ، فحكومة تصريف الاعمال مهمتها تسيير الاعمال وليس اعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارات".