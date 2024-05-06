living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحناوي يستنكر التعدي على كرامة مدير عام وزارة الزراعة: حكومة تصريف الاعمال مهمتها تسيير الاعمال وليس اعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارات

6
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استنكر النائب نقولا الصحناوي التطاول والتعدي على كرامة مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود من قبل حكومة تصريف الاعمال بناء على اقتراح وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان.

وانتقد الصحناوي تمادي بوشكيان بالتعدي على اثنين من مدراء عامين طائفة الروم الملكيين الكاثوليك خلال اشهر، مستغرباً تجاوب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء مع مطالب بوشكيان اكراما له في تأمين نصاب مجلس الوزراء.

وناشد الصحناوي رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الزراعة عباس الحاج حسن الحفاظ على كرامة المدير العام النشيط والادمي لويس لحود وعلى قطاع النبيذ، والاستمرار بالالية المتبعة منذ سنوات مع كل وزراء الزراعة السابقين من الطائفة الشيعية بملف النبيذ والتمسك بالقانون.

وختم الصحناوي بالقول: "من يريد انتزاع الصلاحيات من وزارة الزراعة عليه تعديل القوانين بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ونيلها الثقة ، فحكومة تصريف الاعمال مهمتها تسيير الاعمال وليس اعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارات".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   