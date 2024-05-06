بعد تحرك نصار وابي نصر محافظة كسروان جبيل تحضر بعظة الراعي الاحد!

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يبدو ان ملف محافظة كسروان جبيل واصدار مراسيمه التطبيقية قد وضع على نار حامية بعدما حمله وزير السياحة المهندس وليد نصار والنائب السابق نعمة الله ابي نصر الى رأس الكنيسة المارونية.

فبعد زيارة نصار وابي نصر قبل ايام الى بكركي حاملين معهما ملف محافظة كسروان جببل الذي يعملان عليه ، واجتماعهما بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، ناقلين له ما الت اليه الامور ومطالبين بالاسراع باصدار المراسيم التطبيقية، اتت عظة غبطته في قداس الاحد ، لافتة بتوقيتها ومضمونها، بحيث تناول البطريرك الراعي هذا الملف تحديدا؛ مخصصا له مساحة من عظته ذكّر فيها حرفيا بوجوب بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب في،٧ ايار 2017 باستحداث محافظة تاسعة تقسم قضاءي كسروان وجبيل ، وباصدار المراسيم التطبيقية في ضوء التعميم الحكومي الصادر في 16/5/2013 والذي يطلب من الوزراء اعداد مشاريع النصوص القانونية اللازمة" تماما كما اتى في عظة البطريرك. فهل تثمر جهود نصار وابي نصر ودعم بكركي لهذه الجهود فتصدر المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان جبيل قريبا؟؟