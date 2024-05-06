لويس لحود من سيدة النجاة: كل افتراء أتعرض له سيضاعف إنتاجيتي...

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بعد عودته من السفر، زار مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود مطرانية سيدة النجاة في زحلة والتقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وشكره على مواقفه الوطنية الداعمة لكل من يعمل بإخلاص .



وقال المدير العام لحود للمطران ابراهيم : " تعرضت لكثير من الظلم خلال عملي الاداري على مدى سنوات وكل ظلم تعرضت له في الماضي واتعرض له اليوم اضعه في كنف سيدة النجاة وقد اتقذتني من الكثير من الشدائد . انا لويس لحود ابن سيدة النجاة منذ عمر ال ٥ سنوات كنت اواظب على حمل الشموع في الكاتدرائية ومنذ عمر ال ١٢ سنة وحتى اليوم أواظب على القراءات . وكان دائما مطران سيدة النجاة يواكبني على مدى السنوات الماضية، اليوم بعد ما زرت كابيلا سيدة النجاة التي ازورها يوميا ، اسامح كل من يظلمني واضع ذاتي من جديد بحماية سيدة النجاة وأوكد ان كل ظلم او افتراء اتعرض له سيضاعف العمل والانتاجية لدي. اولاد العذراء لا يخافون ، انا عائد من زيارة لمقام العذراء في لورد وساتنقل على مقامات ومزارات العذراء في لبنان طيلة هذا الشهر المريمي كما تعودت. من كان للعذراء عبدا لن يدركه الهلاك ابدا "

واكد لحود ان المطران ابراهيم هو السباق دائماً للدفاع عن حقوق طائفة الروم الكاثوليك وحماية ابنائها في مراكزهم في الدولة اللبنانية، وعاهد لحود المطران ابراهيم والزحليين واللبنانيين بالإستمرار في نفس النهج في خدمة لبنان ورفع اسمه عالياً .



كما شكر لحود محبة وعاطفة اهالي زحلة والبقاع ولبنان التي تجلّت عبر ما كتبوه على وسائل التواصل الإجتماعي او بالإتصالات الهاتفية.