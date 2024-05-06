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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "عيد الشهداء، شهداء الحرية! اليوم ٦ أيار، يوم الأبطال شهداء لبنان. من أكثر من ١٠٠ سنة، علقوا الأتراك المشانق بهدف إسكات أصوات الأحرار... ورغم استشهاد ثلث سكان جبل لبنان، عادوا وانتصروا أجدادنا وبنيوا لبنان الكبير."

وأضاف: "ومتل هالنهار، رفقات خّي جدي سمعان طانيوس عقل، أحد أشرس الصحافيين ضد إجرام التركي، إنقتلوا وتعلقوا على المشانق بينما سمعان قدر يسافر على مصر وبعدها على البرازيل، بس هونيك رجعوا لحقوه وقتلوه!"

وختم عقل: "كل التحية للصحافة الحرة يلي بتفضح المجرمين، والعار للصحافة المُرتشية خائنة الوطن."