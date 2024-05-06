خاص- الرد اللبناني على الورقة الفرنسية: نفضّل واشنطن!

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خاص tayyar.org

تتسلّم اليوم السفارة الفرنسية الرد اللبناني على المقترح الذي حمله قبل نحو أسبوع وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المسؤولين في بيروت.

ويحمل الردّ جملة ملاحظات وتعديلات تعدت الـ١٠، تعكس موقف الثنائي الشيعي المتوجّس من أي اقتراح حلّ من شأنه أن يتجاوب مع المقترحات الإسرائيلية، وأن يؤدي إلى قطع صلة الوصل القائمة بين الحرب في غزة وحرب المشاغلة في الجنوب.

ويتبيّن من الملاحظات أن الرد اللبناني جعل القرار ١٧٠١ بديلا لغالبية الترتيبات العسكرية والأمنية التي تقترحها الورقة الفرنسية وخصوصا لجهة تعديل دور اليونيفيل ومنحها مهاما أكثر استقلالية تُقرّبها من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما ينطوي الرد على سعي إلى إنتاج صيغة شبيهة بتفاهم نيسان ١٩٩٦ الذي اشتمل في حينه على اعتراف دولي بسلاح المقاومة.

من الواضح أن الملاحظات اللبنانية تعكس رفضا ديبلوماسيا للورقة الفرنسية، بحيث جاءت الـ "لا" مغلّفة بالاحتكام الى مندرجات القرار ١٧٠١، مع إدراك المعنيين باستحالة تطبيقه من جانبيّ الحدود اللبنانية والإسرائيلية.

يعكس هذا الرفض الديبلوماسي تفضيل الثنائي الشيعي التداول في أمر الوضع جنوبا مباشرة مع واشنطن، من طريق إعادة إنتاج اتفاق لإعادة الاستقرار جنوبا شبيه باتفاق ترسيم الحدود البحرية، يشتمل في جزء منه على شقّ سياسي يُمكن لواشنطن وحدها إعطاء الضمانات اللازمة في شأنه.