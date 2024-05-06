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الأسد يهنئ الطوائف المسيحية التابعة للتقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

6
MAY
2024
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الوطن السورية: هنأ الرئيس بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم ولأبناء سورية جميعاً دوام الصحة والسلام، في حين دعت عظات العيد إلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب السوري، واصفة العدوان الصهيوني على غزة، بجريمة الإبادة العنصرية.

 

أمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام نقل أمس، تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ولأبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد، حسبما ذكرت وكالة «سانا».


وأعرب البطريرك يوحنا العاشر عن عميق شكره للرئيس الأسد على لفتته الكريمة بتقديم التهاني لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، داعياً اللـه أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها.


كما نقل عزام تهاني الرئيس الأسد إلى قداسة البطريرك أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد الفصح المجيد.


من جهته عبر البطريرك أفرام الثاني عن تقديره العميق للفتة الكريمة للرئيس الأسد بمعايدة أبناء طائفة السريان الأرثوذكس بهذا العيد المجيد، متضرعاً إلى اللـه تعالى أن يحفظ سورية وشعبها، وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن وصالح الأمة.


وقد احتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الشرقي اليوم بعيد الفصح المجيد، وذلك بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة في دمشق والمحافظات.

الوطن السورية
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