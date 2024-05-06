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لحود: نبيع كرامتنا بمليار دولار مقسّطٍ على أربع سنوات

6
MAY
2024
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 توجّه النائب السابق اميل لحود بالتعزية الى عائلة الشهداء الذين سقطوا في الغارة الإسرائيليّة على ميس الجبل، والتي استهدفت عائلةً وأطفالاً، "وهو اختصاص اعتاد عليه العدو الإسرائيلي وتفوّق فيه حتى بات في سجلّ ضحاياه عشرات آلاف الأطفال".

 

وقال لحود، في بيانٍ: ن"شدّ على أيدي المقاومين الأبطال الذين، لولاهم، لكان هذا الجيش الغاصب يحتلّ بيروت، لكنّ المقاومة تقف في وجهه، أمس واليوم وستبقى، وهي تفرض توازن رعب يدفع بالموفدين الدوليّين إلى زيارة لبنان وتقديم العروض، في وقتٍ يفتش بعض أهل السياسة عندنا عن مصالحهم الضيّقة والخاصّة".


وختم لحود: "نبيع كرامتنا اليوم بمليار دولار مقسّطٍ على أربع سنوات، لقاء مناظير ومعدّات مهمّتها مراقبة الشواطئ حمايةً لأمن أوروبا من المهاجرين، أمّا أمننا فلا يأبه له الأوروبيّون، وهم لن يتأثّروا بالتأكيد إن قتل الإسرائيلي عائلةً كاملةً في ميس الجبل في مجزرةٍ يُفترض أن تحرّك العالم المسمّى، زيفاً، حرّاً في حين أنّه يقمع التظاهرات المندّدة بما يرتكبه الإسرائيليّون في الجامعات الأميركيّة".

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