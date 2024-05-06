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الأنباء الكويتية: في معلومات من مصدر رفيع آخر لـ «الأنباء»، أن حزب الله لن يفرج عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، «لا بل يربطها بوقف إطلاق شامل للنار وضمان مصير حركة حماس في حرب غزة، وتفادي دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح». وبالتالي، وبحسب المصدر، «لا تبديل لموقف الحزب ولا إعلان عن تبديل في ملف الاستحقاق الرئاسي».





وتوقع المصدر عينه «خروج اللجنة الخماسية بتصور لحل داخلي، بصفتها تملك التفاوض باسم الغرب كله والعرب، وقد أوكل إليها الأميركي تمثيله، في مقابل طرف آخر يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري كمفاوض أول باسم الدولة اللبنانية والثنائي الشيعي».





ورأى المصدر الرفيع «ان الحل لأزمة النازحين يكون بوجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات، يستطيعان حل الموضوع وبالمفاوضات مع دمشق بتواصل مباشر، وليس عبر طرق فرعية..».





في حين توقع مصدر سياسي ثالث لـ «الأنباء» أن «يلي اتفاق إسرائيلي - فلسطيني لوقف النار في غزة، توقف الأعمال الحربية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بعد وقف النار في غزة بـ 48 ساعة، ووفقا للورقة الأميركية (اعتبر الورقة الفرنسية نسخة منقحة للورقة الأميركية)، على أن تكون الكلمة الفصل للمبعوث الأميركي أموس هوكشتاين».





وتابع المصدر: «يربط حزب الله الأمور في الداخل اللبناني بوقف الحرب في غزة، ولا مشكلة عنده في الوقت الذي تستغرقه الحرب هناك..».