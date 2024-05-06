تصعيد واسع بعد مجزرة ميس الجبل التي إرتكبتها "إسرائيل"

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

اتخذت جولة التصعيد العنيفة في الجنوب وعبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية دلالات موغلة في الخطورة بعدما تعمدت إسرائيل ارتكاب مجزرة بشرية وتدميرية في بلدة ميس الجبل أدت الى سقوط أربعة شهداء مدنيين ودمار هائل الامر الذي فجر الوضع الميداني على نطاق واسع بعدما قام "حزب الله" برد صاروخي كثيف على عدد كبير من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.

ولعل هذه الجولة من التصعيد زادت القلق من احتمالات توسع المواجهات جنوبا خصوصا ان التعمد الإسرائيلي ارتكاب مجزرة مدنية لا يبدو منفصلا عن تصعيد الكلام التهويلي والتهديدي الإسرائيلي أخيرا باجتياح للبنان كما ان التدهور الواسع في الجنوب امس تزامن مع تراجع بل وانهيار اخر موجات التفاؤل بالتوصل الى تسوية في غزة الامر الذي يزيد حتما تفاقم الوضع المتفجر جنوبا.

واثارت هذه الموجة التصعيدية مزيدا من الشكوك حيال فرص اختراق أي من الجهود الديبلوماسية ولا سيما منها الفرنسية جدار التعقيدات التي تحول دون شق الورقة الفرنسية التي سلمت أخيرا الى لبنان وإسرائيل .



وكانت الطائرات الحربية اغارت على وسط بلدة ميس اثناء قيام عدد من اهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والاضرار التي لحقت بها جراء الاعتــ.داءات المتواصلة على البلدة منذ 7 اشهر، واستهدفت الغارات حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثة دمارا هائلا وموقعة أربعة شهداء من عائلة واحدة وعددا من الجرحى من المدنيين. وعملت فرق الاسعاف والانقاذ على اجلائهم الى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني اعمالها في البحث ورفع الانقاض بحثا عن احد المفقودين. والشهداء هم: الوالد فادي حنيكي ، إبنه محمد حنيكي، إبنه أحمد حنيكي ، زوجته مايا عمار .



وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية عن استنفار كبير على الحدود الشمالية خشية من رد "حزب الله" وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد الغارة على ميس الجبل أُطلق وابل من الصواريخ على كريات شمونة،

وتم رصد سقوط بعضها داخل المدينة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء. ولاحقا، افادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية إثر إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان على كريات شمونة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة ان القصف الذي استهدف البلدة تسبّب بأضرار كبيرة ودمّر منازل عدّة. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا بأنه تم إطلاق 65 صاروخًا من جنوب لبنان في الاستهداف الأخير على شمال إسرائيل.