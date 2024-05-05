معلوف: "بحبك يا اسوارتي بس مش قد زندي "

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كتب النائب السابق سيزار معلوف عبر صفحته ما يلي :" لكل لبناني شريف ان يستعد لمعركة الوعي الوطني قبل فوات الاوان بوجه كل من يطالب ببقاء النازحين السوريين المضللين والمظلومين ايضاً من المجتمع الدولي الساقط اخلاقياً وانسانياً .

نحن نشعر معهم وبمعاناتهم التي لا توصف وهم بالنسبة لنا اخوة ولكن المثل يقول "بحبك يا اسوارتي بس مش قد زندي " . ان كرامتكم من كرامتنا ولكن وطنكم الام هي سوريا وليس وطننا الحبيب لبنان .

لبنان ليس للبيع ، لا رئيس حكومة ساقط ولا وزير تصريف اعمال ولا نائب منتخب من الشعب ولا احد في الكون يستطيع ان يعرض لبنان للبيع .

اذا كنتم خونة ومأجورين عند امريكا والدول الاوروبية نقول لكم وبصراحة لقد طفح الكيل ان لم تقوموا بواجباتكم الاخلاقية والوطنية لن ننتظركم في مزابل التاريخ بل سنرمي بكم في مزابلكم الطائفية التي صنعتموها بايديكم بدل الشعارات واللقائات الرنانة والشعبوية افتحو لهم الحدود البحرية قبل ان نرحلكم معهم . "