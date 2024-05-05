الأب ليان نصرالله: طائفة الروم الكاثوليك تتألم و تنتهك حقوقها

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قال الأب ليان نصرالله في عظته يوم الأحد في كنيسة مار الياس في القاع إن لبنان يتألم و طائفة الروم الكاثوليك تتألم و تنتهك حقوقها. و تطرق إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء تفويض صلاحيات النبيذ، العرق و المشروبات الروحية إلى مدير عام وزارة الزراعة، المهندس لويس لحود المشهود له بكفاءته العالية و نجاحاته الباهرة،حتى أصبحت مادة النبيذ تضاهي الأسواق العالمية.



وأضاف نصرالله: إننا نرى في هذا القرار المفاجئ فيه الكثير من التطاول على المدراء العامين من طائفة الروم الكاثوليك كما حصل في الأشهر الأخيرة مع مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون الذي عمل بكل صدق و نزاهة. اهكذا يعامل أهل النزاهة و المسؤولية؟؟؟ وتابع: إننا نناشد معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحج حسن المعروف بإحترامه القوانين الحفاظ على كرامة المدير العام و التمسك بصلاحياته كما نطالب مجلس الوزراء بالعودة عن هذا القرار المجحف بحق طائفتنا.