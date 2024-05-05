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مفاوضات الهدنة في غزَّة سقطت.



هذا ما تدلُّ إليه كل المؤشرات والمواقف، ولو أنَّ مفاجآت اللحظات الأخيرة تبقى واردة.



وفي هذا الإطار، توجّه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز اليوم إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري، بعدما كانت وكالات الأنباء العالمية نقلت عن مسؤولين في حماس أن اجتماعات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار انتهت وأن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجزم أن بلاده لا يمكن أن تقبل طلب حماس إنهاء الحرب في قطاع غزة كشرط للموافقة على مقترح الهدنة، وشدد نتانياهو خلال اجتماع حكومي، على عدم الاستعداد لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى، وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية، وتعود وتهدد مواطني إسرائيل، وفق ما نشر مكتبه.



أما لبنانياً، فترقب يومي لتطورات الهدنة او الحرب في غزة، ليبنى على الشيء مقتضاه ميدانياً وسياسياً. غير ان ملف النزوح السوري فرض نفسه بقوة على المشهد المحلي، في ضوء مساعدة المليار يورو الشهيرة، والمؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معلناً إطلاق سلسلة تحركات سياسية وشعبية هذا الاسبوع، نتوقف مع تفاصيلها في سياق النشرة. واليوم، رفع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي السقف بشكل كبير، حيث طالب في عظة الأحد بـتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية. وتوجه إلى النازحين بالقول المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم، فلا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم، ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين.