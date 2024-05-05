living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفتي قبلان: مصلحة لبنان تحتاج إلى شجاعة وطنية بعيداً عن زواريب الإستثمار السياسي والإرتباطات الخارجية

5
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إعتبر  المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ "دوامة أزمات البلد تكاد تبتلعه، وما بين الجرائم والفظاعات والنزوح المدعوم أوروبياً يدخل البلد بنفق مقلق جداً، ولا مشكلة أكبر من القطيعة السياسية، والمطلوب تسوية تطال رئاسة الجمهورية والحكومة معاً للخلاص من أسوأ أزمة بتاريخ لبنان، وبانتظار إنجاز التسوية المطلوبة يجب على الحكومة إعلان النفير العام للخلاص من قنبلة النزوح التي تجتاح كل شيء، ولا مصلحة وطنية أكبر من الخلاص من النزوح، ومفتاح الخلاص من النزوح يبدأ بإغلاق وتجريم الجمعيات الملونة التي تتشارك مع مفوضية النازحين أسوأ حرب  على المصلحة الوطنية وذلك بسياق خرائط الضغط العدوانية التي تقودها واشنطن وبروكسل على سوريا".

أضاف: "مصلحة لبنان تحتاج إلى شجاعة وطنية بعيداً عن زواريب الإستثمار السياسي والإرتباطات الخارجية. وللقوى السياسية أقول: البلد بحالة حرب سيادية استباقية، ولبنان مصلحة وطنية عظمى، وما تقوم به المقاومة إنجاز سيادي لا سابق له، ومعادلة النزوح بالنزوح والدمار بالدمار أول وأكبر إنجاز بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ولبنان كله شريك بإنجازات المقاومة السيادية، ولا قيمة للمصلحة الوطنية الإسلامية بلا المصلحة الوطنية المسيحية، وشرف جبل كسروان من شرف جبل عامل، والمحسوم أنّ الشراكة الإسلامية المسيحية صخرة قيام لبنان، ولا يمكن الحديث عن لبنان إلا بهويته الإسلامية المسيحية كأساس لشراكة العائلة اللبنانية التاريخية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   