بمتابعة من النائب كنعان... معالجة مشكلة طوفان مياه المجارير في البوشرية

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بعد تلقي جمعية جسد وروح لبنان- البوشرية، يوم امس السبت، مناشدات عديدة من اهل وسكان منطقة سد البوشرية شارع مستشفى مار يوحنا عن مشاكل طوفان مياه المجارير في الشارع، التي سدّت مواسيرها وأقنيتها، مع ما لذلك من أضرار صحية وبيئية ( فيديو مرفق).

سارعت الجمعية وتواصلت مع النائب ابراهيم كنعان، الذي تابع المسألة شخصياً، وكلّف أحد المتعهدين بمعالجة الكارثة فوراً صباح الأحد، من خلال ارسال فريق صيانة مع معداته الذي عمل على فتح الأقنية وسحب المياه الأثنة من الشارع وتنظيفه على مرحلتين (فيديو مرفق).

وقد أشاد السكان بالتلبية السريعة خاصة يوم العيد ونقلوا شكرهم لسعادة النائب الاستاذ ابراهيم كنعان الذي أظهر حرصه على سلامة وصحة ابناء بلدته.