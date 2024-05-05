عودة: البلد بحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم

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أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، اليوم الاحد في عظة عيد الفصح، أن "بلدنا بحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم وأولى واجبات النواب الإجتماع خلال المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة".



و قال عودة: "يبدو أن البعض استساغ الفراغ وبلدنا لن ينهض ما لم ينتظم عمل مؤسساته الدستورية ولا انتخاب لرئيس بسبب المشاحنات والتعطيل وفرض بدع لا ينص عليها الدستور".



و اضاف "البلد لن ينهض ما لن ينتظم عمل مؤسسات الدستورية وحسن اداء الموظفين لكننا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيس بسبب الصراعات السياسية والفوضى وفرض بدع لا ينص عليها الدستور وتعطيل الدستور واخضاعه للمصالح وتداخل الصلاحيات".

وختم: "لبنان لن يُدعى إلى مفاوضات من دون رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة".