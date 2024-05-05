بالفيديو: شارع مار يوحنا البوشرية يغرق في مياه المجارير و … !

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غرق مساء السبت شارع مار يوحنا البوشرية في مياه المجارير التي سدّت مواسيرها وأقنيتها بغياب الصيانة، مع ما لذلك من أضرار صحية وبيئية تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة لأسباب متعددة ( فيديو مرفق).

لكن حادثة الأمس حظيت بمتابعة فورية من مختار البلدة كمال عبد المسيح ونائب المنطقة النائب ابراهيم كنعان الذي تابع المسألة وكلّف أحد المتعهدين بمعالجة الكارثة فوراً صباح الأحد من خلال فتح الأقنية وسحب المياه النتنة من الشارع وتنظيفه (فيديو مرفق).

الفيديو الأول: https://youtube.com/shorts/yCV4VvDBofU?feature=share

الفيديو الثاني: https://youtube.com/shorts/ScUgooRg8Ic?si=Z3WJVLTuM48A6dj2