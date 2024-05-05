عناوين الصحف ليوم الأحد 5 أيار 2024

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النهار: عاصفة ملف النازحين تتصاعد بسجالات حادّة... ميقاتي يطلب جلسة نيابية "لوضع حد للاستغلال"
الأنباء الكويتية: رئيس التيار الوطني الحر: لبنان وشعبه ليسا للبيع ولا للإيجار
موقف لبناني موحّد تضمّن ملاحظات بعد دراسة الورقة الفرنسية وترقُّب عودة لودريان
الشرق الأوسط السعودية: مقتل 3 من عناصر «القسام» في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
الوطن السورية: البعث ينهي انتخاباته بتشكيل قيادة مركزية جديدة والرئيس الأسد أميناً عاماً بالإجماع … الرئيس الأسد: هذه الانتخابات ستشكل قيمة مضافة ومفصلاً حقيقياً في تاريخ الحزب