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الوطن السورية: باسيل: افتحوا البحر وشاهدوا كيف سيدفعون المليارات لعودتهم إلى سورية

5
MAY
2024
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الوطن السورية: اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحملة السياسية والإعلامية التي تتحدث عن الإعلان الأوروبي بشأن دعم بلاده بقيمة مليار يورو بأنها رشوة لإبقاء النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية، هي محاولة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز بشأن ملف هؤلاء النازحين، واصفاً هذا الدعم بأنه «هبة غير مشروطة» ونافياً بأن تكون رشوة، على حين شبه رئيس التيار الوطني الحر اللبناني النائب جبران باسيل هذا الدعم المالي الأوروبي بـــ«إيجار المتر المربع بلبنان» حيث سيبقي النازحين في بلاده 4 سنوات إضافية، ورأى أن الأوروبيين سيدفعون المليارات لعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم بدل المليار في حال فتح لبنان البحر أمامهم.

 

بموازاة ذلك، قال باسيل خلال مؤتمر صحفي نقله «النشرة» أمس: «منذ يومين بشّرتنا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن النازحين السوريين باقون في لبنان على الأقل 4 سنوات إضافية، لأنها وعدتنا بالمقابل بمليار يورو على 4 سنوات، أي 250 مليون يورو عن كل سنة لبقاء 2.2 مليون سوري على أرضنا، وكأنه استأجرت لبنان وشعبه بـ250 مليون يورو بالسنة، وكأنه إيجار المتر المربع بلبنان هو 2250 ليرة، وكأنه بالسنة قيمة أو أجرة قبول كل لبناني هي 14.000 ليرة في اليوم».

 

ولفت باسيل، إلى أن «ميقاتي تحدث عن اتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي (أو دخول لبنان بالقانون الأوروبي) لهجرة موسمية للبنانيين ليعملوا بدول أوروبية، وحقيقة هذا القانون هو أن الدول الأوروبية، بحاجتها لليد العاملة الأجنبية، تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 أشهر قابلة للتجديد برضى من الدولة المضيفة ومن المهاجر الموسمي لسد النقص باليد العاملة بقطاعات محدّدة.

 

وذكّر باسيل أن «قبرص تعاني مؤخراً هجرة متزايدة من النازحين السوريين من لبنان باتجاهها، بالمئات، وليس بالآلاف وليس بعشرات الآلاف، مما جعلها تخاف، مضيفاً: « قبرص 9.257 كلم2 (أصغر من لبنان بقليل) وسكانها القبرصيون نحو 700 ألف (أقل من لبنان بكثير)، وليست قادرة على تحمل بضع مئات أو آلاف من السوريين، وردت إلى لبنان 107 منهم قبل أشهر، وزارنا مدير مخابراتها ليطلب منا ومني المساعدة وعدم التعرّض أو الاعتراض والتفهم للموضوع، وزارنا رئيس جمهوريّتها الصديق القبرصي نيكوس خريستودوليدس بهذا الخصوص، ودق جرس الإنذار لدى الاتحاد الأوروبي بأن قبرص تسقط وأوروبا تخسر إحدى نجماتها الـ27 إذا زاد عدد النازحين السوريين من آلاف إلى عشرات الآلاف (ليس مليوناً واثنين)، فحضّروا سلّة مساعدات للبنان (مليار يورو على أربع سنين) لكي يعمل على منع النازحين السوريين من الذهاب لقبرص».

 

وتابع باسيل: «زارتنا رئيسة المفوضية الأوروبية تحت عنوان واحد: أوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان: بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك» يعني منعبّي ونغرق الأرض اللبنانية بغير لبنانيين ومنفتح باب الهجرة للبنانيين، يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين، وتغيير هويّة الشعب والأرض، مما يتحوّل بعد سنوات لزوال لبنان من الوجود».

 

وأضاف: إنه بدل أن يقفل لبنان البحر فليفتحه ولنشاهد «كيف أن الأوروبيين سيدفعون المليارات للعودة بدل المليار للبقاء، يخصصون المليارات للسوريين حتى يعودوا إلى بلدهم، وخاصةً أنهم اعترفوا بوجود مناطق آمنة بسورية».

الوطن السورية
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