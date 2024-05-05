بعد الإنتهاء من دراسة الورقة الفرنسية... عودة محتملة للودريان

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الأنباء الكويتية: في لبنان، انتهت دراسة الورقة الفرنسية بموقف ثلاثي موحد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و«حزب الله»، فيما كان الترقب سائدا حيال مفاوضات الهدنة في غزة، وتجنب معركة رفح.

وسجلت الملاحظات التي ستكون موضع نقاش مع الجانب الفرنسي، مع احتمال ان يعود الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لفتح نقاش حول النقاط الخلافية، وسط دفع باتجاه تحقيق خرق من قبل الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي استقبل الرئيس السابق لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي عبر له عن هواجسه من النيات الإسرائيلية المبيتة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان زيارة الموفد الفرنسي تتوقف على التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الفرنسية، والتي جاءت مختلفة عن الأفكار الأولية التي طرحت على لبنان في المرة الأولى قبل ان تدخل عليها تعديلات إسرائيلية.

وتقول المصادر ان زيارة لودريان ستتحدد بعد اطلاعه على الملاحظات اللبنانية على الورقة، والتي ستنقلها السفارة الفرنسية إلى باريس.