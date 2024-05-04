بلدة صير الغربية تفجع بمقتل ابنتها بعدما اعتدى عليها عامل أجنبي في أحد فنادق بيروت

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن بلدة صير الغربية - قضاء النبطية فجعت بالجريمة التي ذهبت ضحيتها ابنة البلدة ز. م. في فندق "ذي نيو فيرساي" الذي تعمل فيه في منطقة الروشة – بيروت.

وأفاد بأن الضحية (33 عاما) الموظفة في الفندق، تعرضت للاعتداء والتعنيف على يد موظف آخر غير لبناني (مواليد 1989) في الفندق ألقى بها في مخزن الفندق. ونقلت الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحالة حرجة جدا وما لبثت أن فارقت الحياة.

وفتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث، وهي تلاحق الجاني للقبض عليه بعد تواريه.

وبناء على اشارة القضاء تم تسليم التحقيق الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.