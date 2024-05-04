سيزار المعلوف استنكر التطاول على مدير عام وزارة الزراعة

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استنكر النائب السابق سيزار المعلوف "التطاول على كرامة مدير عام وزارة الزراعة ابن زحلة الادمي المهندس لويس لحود من قبل حكومة تصريف الاعمال بناء على اقتراح وزير الصناعة جورج بوشكيان وذلك مكافأة لبوشيكيان لتأمين نصاب انعقاد مجلس الوزراء ولخروجه عن الاجماع المسيحي ." وناشد المعلوف في بيان "دولة الرئيس نبيه بري ووزير الزراعة عباس الحاج حسن التمسك بصلاحية وزارة الزراعة والحفاظ على كرامة المدير العام والاستمرار الالية المتبعة منذ سنوات مع كل وزراء الزراعة السابقين بملف النبيذ وابعاد بوشيكيان عن الملف حتى لا يدمر ما بني في سنوات في قطاع النبيذ."