قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في بلدة برقا ولم يعد

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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: فريد مخيبر جعجع (من مواليد عام 1939، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 3-5-2024 منزله الكائن في بلدة برقا/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه، علما بأنه يعاني من مرض الزهايمر. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات".