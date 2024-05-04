خوري: ميقاتي vs القبارصة والـEU، مين الصادق؟!

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كتب نائب رئيس التيار غسان خوري عبر صفحته ما يلي :" ميقاتي vs القبارصة والـEU، #مين_الصادق؟! رئيس الحكومة بمعرض تبريره رشوة المليار بيقول: "بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا". وكالة AP العالمية بتقول عن الرشوة نفسها: "سيذهب الجزء الأكبر من المساعدات، 736 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين وغيرهم من الفئات الضعيفة" في لبنان، في حين أن 200 مليون يورو مخصصة لدعم أجهزة الأمن اللبنانية في فرض مراقبة الحدود والهجرة، وفقًا للأرقام التي قدمتها المفوضية الأوروبية والحكومة القبرصية. وسيذهب مبلغ غير محدد إلى الصيادين اللبنانيين، لثنيهم عن بيع قواربهم للمهربين". #لبنان_مش_للبيع"