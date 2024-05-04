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هيئة كولكو مونتريال لبت دعوة العشاء السنوي لنادي ليونز لافال رونيسانس

4
MAY
2024
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لبت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر دعوة العشاء السنوي الذي أقامه نادي ليونز لافال رونيسانس Club Lions Laval Renaissance يوم السبت ٢٧ نيسان خلال المؤتمر السنوي لأندية اليونز في حاكمية District U-1 Québec ، شارك في العشاء إلى جانب الحاكم أنطوان مناسا، المدير الدولي الليونز مارسال دانيلز (Marcel Daniëls) الأتي خصيصا من بلجيكا والمدير العالمي السابق الكبكي إيف ليفييي(Yves Léveillé)
l’area leader globale action team الليونز طوني نحاس، رئيسة المؤتمر الليونز عبير شمعون وعدد كبير من الحكام السابقين في مقاطعة كيبيك، رؤساء مناطق وأندية.


كما وشارك قنصل لبنان العام في مونتريال السيد طوني عيد، رئيس أساقفة كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت، رئيس أساقفة كندا للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران ميلاد الجاويش، أسقف منطقة جبيل في لبنان للموارنة سيادة المطران ميشال عون، النائب العام كاهن رعية مار يوحنا الرسول الأب شربل جعجع، عدد كبير من النواب الفدراليين، نواب عن مقاطعة كيبيك، أعضاء بلدية، ممثلين عن الأحزاب اللبنانية، الجمعيات الخيرية، النوادي ورجال أعمال .


تخلل الحفل عدة كلمات و منها كلمة لرئيس النادي السيد رزق الله موسى، كلمة لرئيسة المؤتمر و كلمة للحاكم أنطوان مناسا شدد فيها على دور أندية الليونز الخيري في المجتمع و شكر كل الأشخاص الداعمين ، إفراد عائلته و اصدقائه .


في الختام تم تكريم رئيسة المؤتمر السيدة شمعون و عدد من أعضاء الليونز من كافة النوادي بميداليات مختلفة .

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