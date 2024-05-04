سيف الموقف... (عباد زوين)

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كتب أمين عام التنظيم عباد زوين:

كالعادة، عند كل محطة، خاصة امام الخطر، و اليوم ايضا، فسنسمع ، فقط، موقف الوزير جبران باسيل، فيما سيكتفي الآخرون الذين زحفوا لاستقبال النازحين ، في عرسال، بالبحث عن مبرر لشن حملة اعتراضية عليه، لانهم لم يتعودوا على اشهار سيف الموقف، بل تعودوا على الخضوع لعصا العبودية، و أتقنوا الكذب، ببراعة.

سيجدون او يخترعون مبررا ما يخفون خلفه هربهم من اتخاذ ايا موقف.

هذا اذا لم يشنوا حملة مزايدات كاذبة تدعي انهم ، منذ اول يوم، نعم اول يوم، قد تصدوا للنزوح السوري، و انهم ذهبوا لعرسال اعتراضا على عنصرية باسيل.

يرتكبون الخيانة و يتطاولون.

اليوم، قبل انبثاق النور سيتكلم جبران الكبير، فعسى انبثاق النور المقدس، مسأ، يضيء عقولهم، فيتوبون.

عميد المقاومي



