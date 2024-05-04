منتحل صفة مسؤول في الأمم المتحدة... في قبضة امن الدولة!

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أوقفت أمن الدولة في جبل لبنان – مكتب بعبدا، (غ.م) المنتحل هويّات متعدّدة منها، هادي حرب و جواد حرب و ساجد معتوق،وذلك في بلدة بلاط، أمام شقّة يستأجرها في مبنى معتوق.

خلال التّحقيق معه، اعترف بقيامه بجرم النّصب والاحتيال،وبانتحال صفة مسؤول العلاقات الخارجيّة في الأمم المتّحدة –بيروت، وبإيهام المواطنين توظيفهم في الأمم المتّحدة مقابل مبالغ ماليّة، من خلال تعبئة استماراتٍ مزوّرة، وبإقدامه على تزوير بطاقةموظّف في مقرّ الأمم المتحدة.

تم الإبقاء عليه موقوفاً بعد مراجعة القضاء المختصّ، وتمّ ضبطهاتفه الخليويّ الذي تبيّن أنّه يحتوي على بطاقاتٍ ونماذج توظيفمزوّرة. بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورته على وسائل الإعلام ، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، التواصل مع مكاتب أمن الدولة في جبل لبنان، لإجراء المقتضى القانونيّ المناسب.