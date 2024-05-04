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في البقاع الغربي... توقيف عصابة سرقة دراجات آلية "بكمين محكم"!

4
MAY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم السبت، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة تنشط في قرى وبلدات البقاع الغربي، ويستخدم أفرادها سيّارة "تويوتا كامري" لون أبيض".  واضاف البلاغ، "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:ر. ص. (من مواليد عام 1988، لبناني)، أ. ص. (من مواليد عام 1993، لبناني)، أ. أ. (من مواليد عام 1990، فلسطيني).  وتابع، "وقد تبيّن أنهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتأليف عصابة سلب".   واردف البلاغ، "بعد مراقبة دقيقة، رصدتهم إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة ضهر الأحمر – راشيا، على متن السّيّارة المذكورة، فعملت على توقيفهم بكمينٍ محكمٍ، على الرغم من محاولتهم الفرار من أمام الدورية، وضُبِطَ بحوزتهم سكين".  وأشار الى ان "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة من قرى وبلدات البقاع الغربي، منها بلدات: خربة روحا، الرفيد، عين عطا وغيرها، وأنّهم كانوا يقومون ببيع الدّراجات المسروقة في بعلبك".  وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".

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