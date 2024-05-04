المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية: مستقبل لبنان سيكون في يد اللبنانيين

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صرح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، بأن "الولايات المتحدة كانت وما زالت لديها علاقة وطيدة وقوية مع هذه المنطقة واليوم بدون شك لدينا قلق من أكثر من جانب". وأشار في حديث لـ "صوت كل لبنان" الى أن "الولايات المتحدة تحاول ان تلعب دورًا ايجابيًا بالنسبة للمحاولة الاقليمية لخفض التصعيد". وتابع، "بدون شك نحن في تواصل مع الحكومة الفرنسية ونقوم بكل الاتصالات اللازمة والاستشارة والتنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا مستمرة دائمًا". وفي ما يتعلق بالملف اللبناني، أكد وربيرغ أنه "على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل الولايات المتحدة الاميركية أو أي طرف آخر في نهاية المطاف اختيار الرئيس أو الحكومة اللبنانية يجب ان يكون في يد اللبنانيين". وختم، "في نهاية المطاف مستقبل لبنان لن يكون في يد الاميركيين او الفرنسيين او الاوروبيين بل مستقبل لبنان سيكون في يد اللبنانيين".