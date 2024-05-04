"طبيب مغتصب".. موقوف جديد بقضية "تيك توك".. وقوى الأمن: Stay Safe

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أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي الجمعة العظيمة، يوم أمس، في وقت لا يزال فيه اللبنانيون يرزحون تحت وطأة همومهم اليومية والتي تزداد على وقع الأزمات.

قضايا كثيرة تشغل الساحة الداخلية اللبنانية، من ملفّ النزوح والانتخابات الرئاسية والبلدية، وصولاً إلى قضية إستدراج الاطفال لاغتصابهم وابتزازهم، عبر منصة "تيك توك"، التي تتصدر ما عداها من أخبار، في ظل تعقب الأجهزة الأمنية أفراد العصابة المنظّمة للاشتباه بأنها أقدمت على استدراج قصّر عبر الإنترنت واغتصابهم ثم ابتزازهم.

ملف "تيك توك" واستدراج الموقوفين

ففي جديد ملف تيك توك، أفادت معلومات صحافية بتوقيف طبيب الأسنان ح. ع. الذي يملك عيادةً في منطقة الأشرفيّة، بقضيّة العصابة التي أقدمت على اغتصاب أطفالٍ، ليرتفعَ عدد الموقوفين حتَّى الآن إلى 8.

يأتي ذلك بعد اعتراف شابّين باستدراجهما من قبله والاعتداء عليهما.

توازياً، نشرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي توصيات للبقاء في أمان عبر شبكة الإنترنت وعدم الخضوع للمبتزّين، مُذكّرةً بضرورة التبليغ في حال حدوث أي حالة ابتزاز.

جنبلاط في حضرة ماكرون

الى ذلك، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، حيث أكّد الرئيس الفرنسي إلتزام بلاده، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وحول الأحداث في الجنوب، أكد التزام فرنسا الكامل بدرء خطر التصعيد بسبب تصاعد التوتر على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، وفقاً للقرار 1701، مشيراً إلى استمرار دعم اليونيفيل ومشاركة فرنسا فيها، ومواصلة تزويد الجيش اللبناني بالدعم الذي يحتاجه لضمان استقرار لبنان.

جنبلاط يطمئن إلى صحة الحريري

وفي أثناء زيارته الى باريس، زار جنبلاط وزوجته نورا رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في منزله، واطمأنّا إلى صحّته بحضور عائلة الحريري وزوجته لارا واولاده.

سلام في قطر

وفي الدوحة، التقى وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في اجتماع ثنائي، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وجرى خلال الاجتماع عرض ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، كما شكر سلام لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر "دعمه المعنوي للبنان عبر تسهيل سفر القطريين لزيارة لبنان والاستمتاع باقامتهم فيه، ودعم المستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات عدة في بلدنا. سلام أكد ورئيس الوزراء الشيخ محمد مجدداً "متانة العلاقة بين لبنان وقطر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ونجاحها الدائم بالخروج بالنتائج الايجابية في كل الملفات".

تمرين إسرائيلي مفاجئ

وبالعودة الى الساحة الداخلية وإلى الحدود الجنوبية، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي عن "تمرين مفاجئ لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية نفذه اللواء 282". أدرعي أكد أنّ "قوات لواء 282 تقوم بمهامّ دفاعيّة وهجوميّة على الحدود الشماليّة منذ ثلاثة أشهر بعد قتالها على الجبهة الجنوبيّة". وكشف أنه "خلال الأسبوع الأخير، جرى تمرين مباغت تم خلاله التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشراً سريعاً للمدافع لأغراض هجوميّة وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتاليّة مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله".

ولفت إلى أنه "منذ نشوب الحرب أطلقت قوّات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف الإرهابية كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا تخريبية والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية".

قصف إسرائيلي متواصل

في سياق متصل، عاشت القرى الحدودية يوماً مشتعلاً مع إستمرار القصف الإسرائيلي حيث إستهدف الطيران الحربيّ منزلاً في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وشنّ أيضاً غارة على المنطقة الواقعة بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل، ولم يُفد بوقوع اصابات.

كذلك، اغار الطّيران الاسرائيليّ على منزلٍ في بلدة مارون الراس، وعلى بلدة كفركلا بالقطاع الشرقيّ في جنوب لبنان.

هذا وقصفت مدفعيّة الجيش الاسرائيليّ المنطقة الحدوديّة من جهة بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاعي في الاجواء، لاسيّما فوق علما الشعب والناقورة.

إلى ذلك، إستهدفت مدفعيّة الجيش الاسرائيليّ أطراف بلدة مجدل زون وجبل بلاط بعدد من القذائف.

"الحزب" يردّ

على الضفة المقابلة، أعلن حزب الله إستهدافه تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيليّ عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية، وأعلن ايضا عن استهدافه الأجهزة التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

"القسام" ترد من لبنان

وفي تطور لافت وللمرة الأولى منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول، أعلنت كتائب القسام إطلاق صواريخ من خارج الأراضي الفلسطينية، وذلك من جنوب لبنان، مستهدفةً مقر قيادة المحور الجنوبي نتساريم بقذائف الهاون.

حصيلة جديدة للمواجهات

إقليمياً، وفي حصيلة جديدة للقتلى في قطاع غزة، فقد سجل عداد الوفيات 34622 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وذلك منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للحركة الجمعة.