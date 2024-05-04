مارون شارك في صلوات الجمعة العظيمة في البقاع الغربي

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شارك النائب شربل مارون في صلوات الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الشرقية، حيث حضر القداديس في كنائس مار جرحس( المحيدثة)، ومار الياس (كفرمشكي) ومار توما في عين عرب، وكنيسة السيدة في راشيا، والتقى أبناء الرعايا، مهنئا بالاعياد.

من جهته، أكد مارون خلال لقاءاته، أن "لبنان باق رغم جراحاته العميقة وعذابات شعبه، ولن تقوى عليه قوى الشر او تنال من صموده مهما تراكمت الصعوبات والضغوط والملفات الشائكة وسيبقى الامل والرجاء بقيامته من محنته السبيل الوحيد للخلاص"، مستلهما من قيامة السيد المسيح له المجد المثل الحي للتجدد والاستمرار في مسيرة بناء الانسان اولا، ثم المؤسسات المنتظمة في اطار دولة عزيزة منيعة تحفظ الوطن وكرامة ابنائه".