إسرائيل تبدأ تدريبات على عملية في لبنان

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نفَّذ الجيش الإسرائيلي محاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية، في وقت استمر فيه القصف المتقطع على جنوب لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن التدريب الهجومي، قائلاً عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال الأسبوع الأخير، نُفّذ تمرين مباغت تم خلاله التدرب على سيناريوهات متنوعة، حيث شمل التمرين نشراً سريعاً للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله».

جاء ذلك في موازاة استمرار المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله». وقال الجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، إنَّ منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرة مسيّرة «تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل»، مشيراً إلى تسجيل أضرار طفيفة وقعت في قرية جولس بشمال إسرائيل جراء الشظايا الناتجة عن عملية اعتراض المسيّرة.