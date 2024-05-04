أمطار غزيرة وتحذير من السيول.. إليكم طقس الأيام المقبلة

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يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى ظهر غد الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً، مع انخفاض بدرجات الحرارة، ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً، ويستقر الطقس ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة الى الارتفاع اعتباراً من يوم الاربعاء حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع في لبنان : السبت: – غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. – ضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً حيث تلامس الـ ٦٠ كلم/س في المناطق الشمالية. الأحد: – غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ ٥ درجات. – يتحول الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر الى غائم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى ما يقارب ٧٠كلم/س خاصة في المناطق الشمالية. – يتكون ضباب كثيف على المرتفعات. – تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الليل وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد. – احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات. – يتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. الاثنين: – غائم جزئياً الى غائم احياناً. – انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية تصل سرعتها لحدود الـ ٦٠ كلم/ساعة. – ضباب كثيف على المرتفعات خاصة فترة قبل الظهر. – تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد. – تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق. – تخف حدة الامطار تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر مساءً. الثلاثاء: – غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات. – ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.





