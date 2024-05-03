"وافقوا على الاغراء الاوروبي وسكتوا عن الرشوة الموعودة"... معلوف: جريمة!

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كتب النائب السباق سيزار المعلوف عبر حسابه على منصة "اكس":

ان السكوت عن الرشوة الاوروبية لبقاء النازحين السوريين في لبنان هو جريمة: - اولاً، لا قيمة لمبلغ مليار يورو على مدى اربع سنوات، امام حجم استهلاك النازحين للبنى التحتية اللبنانية، والكهرباء، والماء، والطرقات، وغيرها. - ثانياً، لا توازي اضعاف المليار يورو، ما يدفع ثمنه اللبنانيون في امنهم، وحياتهم، ومعيشتهم، واعمالهم، وزيادة الاكتظاظ، والتلوث البيئي، جرّاء ازمة النزوح السوري. واذا كانت القوى السياسية تسابقت في اطار المزيدات رفضاً لبقاء النازحين، فماذا فعلوا عملياً لاعادة السوريين الى بلادهم؟ لا شيء، سوى المواقف الاعلامية. لم يذهبوا الى تقديم واقرار قانون في مجلس النواب يفرض اعادة النازحين الى سوريا. ولم يضغطوا على العواصم التي تعرقل العودة. لا بل، وافقوا على الاغراء الاوروبي، وسكتوا عن الرشوة الموعودة، واظهروا عجزاً لا مثيل له، ولم يفكروا في الاجيال اللبنانية التي صارت اقلية امام اجيال النازحين.