السيد: خذوا ٢٥٠ مليون دولار بالسنة، هيدا سعركم, وسدّوا بوزكم… أين ثورة زعماء البلد؟!!

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

للتوضيح أولاً، كلامي أدناه لا يعني مطلقاً انه يحق لأي مواطن لبناني التعرّض لأي نازح على هواه عنصرياً او طائفياً ، بل أن مسوؤلية معالجة هذا الوضع تقع فقط على عاتق الدولة دون سواها لحين تصحيحه حسب الأصول بين لبنان وسوريا، وإذا قصّرت الدولة في ذلك، فعدُوُّك أيّها اللبناني هو دولتك الجبانة مع الخارج والمتآمرة عليك وليس النازح السوري… ثانياً، رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين زارتنا أمس، كثيرون إستنكروا تصريحها في السراي الحكومي من أنّ أوروبا ستمنح لبنان مليار دولار مقسّطة على أربع سنوات لإبقاء النازحين عندنا ومنْع تهريبهم ووصولهم إلى أوروبا، وكثيرون إستهجنوا أمس ما قيل من أنّ أوروبا ستمنح بالمقابل تسهيلات موسمية للبنانيين للعمل في أوروبا…. شو يعني عامل موسمي؟! يعني بيعطوك فيزا مؤقتة لبضعة أشهر بتشتغل فيها بأوروبا عامل زراعي أو كرسون بمطعم أو ديليفري او عامل نظافة، ولمّا بيخلص الموسم بتكون جمّعت قرشين وبيردّوك ع لبنان… وبصرف النظر أنّ أي مهنة مهما كانت هي إسترزاق شريف، فإنّ هذا العرض يُظهر كم أصبح سعر اللبناني رخيصاً لدى دولتنا قبل أن يصبح أجيراً موسميّاً في أوروبا… ما يهمّني أكثر من أيّ ما سبق ذكره، أنني لم أسمع في كلام تلك السيّدة أي تلميح او تصريح يتعلّق ببرنامج زمني لعودة النازحين سوى انها تشتري بقاءهم عندنا لأربع سنوات ب ٢٥٠ مليون دولار سنوياً، في حين أنّ بقاءهم في لبنان يكلّف ما لا يقل عن ٦ مليار دولار سنويّاً عدا عن انعكاسه على الوحدة الوطنية والتعايش والتوازن السكاني وعلى الأمن والاقتصاد وغير ذلك!! ولم أسمع من أي مسؤول لبناني التقت به مدام فون أي صرخة كرامة او إعتراض أو احتجاج على تصريحها المهين، ولم أسمع حتى اي كلمة واضحة تقول لمدام فون أن النازحين جاؤوا إلى لبنان بسبب حربكم الغبيّة على سوريا، وأنكم مُلزَمون معنا بالتواصل مع سوريا ووضع برنامج لإعادتهم وأنّ لبنان غير قادر على تحمّل هذا الوضع وأنّ تهديدنا بالعقوبات سيجعلنا نرسل النازحين اليكم!! زيارة فون دير لاين الينا كانت مناسبة ليقول لبنان كلمة واضحة وحاسمة ونهائية، لكن مع الأسف لبنان الدولة فوّت هذه الفرصة وبدا جباناً ورخيصاً وفوق ذلك مُبتسِماً!!! خذوا ٢٥٠ مليون دولار بالسنة، هيدا سعركم، وسدّوا بوزكم… أين ثورة زعماء البلد؟!!