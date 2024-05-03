living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد: خذوا ٢٥٠ مليون دولار بالسنة، هيدا سعركم, وسدّوا بوزكم… أين ثورة زعماء البلد؟!!

3
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

للتوضيح أولاً، كلامي أدناه لا يعني مطلقاً انه يحق لأي مواطن لبناني التعرّض لأي نازح على هواه عنصرياً او طائفياً ، بل أن مسوؤلية معالجة هذا الوضع تقع فقط على عاتق الدولة دون سواها لحين تصحيحه حسب الأصول بين لبنان وسوريا، وإذا قصّرت الدولة في ذلك، فعدُوُّك أيّها اللبناني هو دولتك الجبانة مع الخارج والمتآمرة عليك وليس النازح السوري… ثانياً، رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين زارتنا أمس، كثيرون إستنكروا تصريحها في السراي الحكومي من أنّ أوروبا ستمنح لبنان مليار دولار مقسّطة على أربع سنوات لإبقاء النازحين عندنا ومنْع تهريبهم ووصولهم إلى أوروبا، وكثيرون إستهجنوا أمس ما قيل من أنّ أوروبا ستمنح بالمقابل تسهيلات موسمية للبنانيين للعمل في أوروبا…. شو يعني عامل موسمي؟! يعني بيعطوك فيزا مؤقتة لبضعة أشهر بتشتغل فيها بأوروبا عامل زراعي أو كرسون بمطعم أو ديليفري او عامل نظافة، ولمّا بيخلص الموسم بتكون جمّعت قرشين وبيردّوك ع لبنان… وبصرف النظر أنّ أي مهنة مهما كانت هي إسترزاق شريف، فإنّ هذا العرض يُظهر كم أصبح سعر اللبناني رخيصاً لدى دولتنا قبل أن يصبح أجيراً موسميّاً في أوروبا… ما يهمّني أكثر من أيّ ما سبق ذكره، أنني لم أسمع في كلام تلك السيّدة أي تلميح او تصريح يتعلّق ببرنامج زمني لعودة النازحين سوى انها تشتري بقاءهم عندنا لأربع سنوات ب ٢٥٠ مليون دولار سنوياً، في حين أنّ بقاءهم في لبنان يكلّف ما لا يقل عن ٦ مليار دولار سنويّاً عدا عن انعكاسه على الوحدة الوطنية والتعايش والتوازن السكاني وعلى الأمن والاقتصاد وغير ذلك!! ولم أسمع من أي مسؤول لبناني التقت به مدام فون أي صرخة كرامة او إعتراض أو احتجاج على تصريحها المهين، ولم أسمع حتى اي كلمة واضحة تقول لمدام فون أن النازحين جاؤوا إلى لبنان بسبب حربكم الغبيّة على سوريا، وأنكم مُلزَمون معنا بالتواصل مع سوريا ووضع برنامج لإعادتهم وأنّ لبنان غير قادر على تحمّل هذا الوضع وأنّ تهديدنا بالعقوبات سيجعلنا نرسل النازحين اليكم!! زيارة فون دير لاين الينا كانت مناسبة ليقول لبنان كلمة واضحة وحاسمة ونهائية، لكن مع الأسف لبنان الدولة فوّت هذه الفرصة وبدا جباناً ورخيصاً وفوق ذلك مُبتسِماً!!! خذوا ٢٥٠ مليون دولار بالسنة، هيدا سعركم، وسدّوا بوزكم… أين ثورة زعماء البلد؟!!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   