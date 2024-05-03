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المسيحيون الشرقيون احتفلوا برتبة دفن المسيح في البترون

3
MAY
2024
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 أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة البترون رتبة دفن المسيح، وأقيمت الصلوات والزياحات في الرعايا الارثوذكسية بمشاركة المؤمنين. 

وفي كنيسة رقاد السيدة في دوما، أقام خادم الرعية المتقدم في الكهنة الأب بسام ناصيف رتبة سجدة الصليب، في حضور أبناء الرعية. كما أقيم زياح بنعش المسيح في شوارع سوق دوما على وقع قرع الاجراس حزنا. 

وفي كنيسة القديس جاورجيوس في مدينة البترون احتفل كاهن الرعية الأب جان كحاله برتبة دفن المسيح في حضور حشد من المؤمنين. وألقى عظة تناول فيها آلام المسبح وتحمله العذابات فداء عن شعبه.

وفي دير سيدة النورية في بلدة حامات أقام رئيس الدير الأب جورج صافيتي رتبة سجدة الصليب في حضور جمهور راهبات الدير وحشد من المؤمنين والزوار. 

وألقى صافيتي عظة عن آلام المسيح وتحمله الصلب من أجل خلاص شعبه.

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