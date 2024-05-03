وزير الزراعة تعهد في اتصال مع بلدية فنيدق بمحاسبة المعتدين على غابات القموعة

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عقدت بلدية فنيدق جلسة في المبنى التابع لوزارة الزراعة في فنيدق - القموعة، بتوجيهات من وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، حضرها كل من رئيس بلدية فنيدق سميح عبد الحي و أعضاء المجلس البلدي والمخاتير ووجهاء في البلدة، رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى وموظفو الزراعة، رئيس مخفر قوى الأمن الداخلي في القموعة المؤهل وليد طالب، بالإضافة إلى حراس غابات القموعة وعناصر شرطة البلدية.

بدأ الاجتماع باتصال من وزير الزراعة من خارج لبنان، تعهد فيه أمام الحاضرين بمحاسبة ومعاقبة كل من يعتدي على غابات القموعة ويشوه معالمها الطبيعية والبيئية والسياحية.

بدوره، شكر رئيس البلدية للوزير الحاج حسن اهتمامه، وأكد "اتخاذ جميع الإجراءات التي تحد من ارتكاب هذه الجرائم بحق الغابات، وتحميل المسؤولية كاملة ليس فقط لمن يبيع هذه الأخشاب بل أيضا للمشتري".

وناشد المجتمعون الأجهزة الأمنية كافة "متابعة وترصد هؤلاء وإنزال العقوبة اللازمة بحق المعتدين". وطالبوا بتنفيذ المحاضر المسطرة بحق تجار الحطب منذ سنوات.

وطالبوا بضرورة دعم مركز الزراعة بالعدة والعتاد والآليات التي تساعد في إيقاف التعدي على الغابات، وبدعم مركز قوى الأمن الداخلي بآلية خاصة لتسهيل القيام بالمهمات الضرورية.

وأكدوا مساندة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لتحقيق الهدف المنشود لحماية الغابات.