المقاومة استهدفت تجمعاً لجنود العدو مقابل بلدة يارون والأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة.‏