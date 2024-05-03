المقاومة استهدفت تجمعاً لجنود العدو مقابل بلدة يارون والأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 4:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 03-05-2024، الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة.