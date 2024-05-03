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مجموعة OMT تنعى أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض

3
MAY
2024
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مجموعة OMT تنعى إليكم أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض

ببالغ الحزن والألم تنعى إليكم مجموعة OMT أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض وتدعوكم إلى مشاركتها الصلاة الجنائزية ليُشركَه الرب في مجد قيامته وذلك يوم الاثنين الواقع في 6 أيّار 2024 عند الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا.

تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بين الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوم الأربعاء في قاعة كاتدرائية مار جرجس في بيروت من العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

تعاهد OMT فقيدها الكبير أن تستمرّ وفيّة لمسيرته الرائدة وأن تبقى ذكراه ذخيرة صالحة لإكمال هذه المسيرة الناصعة والطويلة من العمل البنّاء والناجح والمثابرة في الخدمة والعطاء والخير العام.

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