المرابطون: الخوف من نوايا التوطين والتكاثر السكاني والتغيير الديموغرافي

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رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان أن "مسيرة آلام وطننا لبنان في جمعة الآلام لدى أهلنا في الطوائف الشرقية، تتواصل مع هكذا حكومة ناقصة دستورياً وسياسياً، تبيع وتشتري في سوق النخاسة الاقليمية والدولية، دون تكليف من شعب لبنان، وآخر موبقاتها الاعتراف بأنها قبضت أو ستقبض ثمن بقاء النازحين السوريين، كورقة ضغط في التفاوض اللا إنساني، لتحسين شروط هزيمة الولايات المتحدة الأميركية، وزبانيتها الإرهابيين في الجمهورية العربية السورية".

وقال: "تباهت أشباه الحكومة أنها قبضت وستقبض من الإتحاد الأوروبي، ودولة قبرص، مبلغ مليار يورو على أربع دفعات بدل بقاء النازحين، إذا تصرّفنا بالمثل، وذهبنا إلى قبرص وطلبنا من الرئيس القبرصي بقبض مبلغ مليار يورو دفعة واحدة، وأخذ جميع النازحين السوريين من لبنان إلى قبرص، هل يقبل؟ بالتأكيد لا. من هنا نستنتج نظرة الغرب الرخيصة تجاهنا، ومدى إنحلال حكامنا زعماء الفيدرالية المذهبية الطائفية المهيمنة، أمام الدولار واليورو وكافة العملات الأجنبية الفاعلة شرقاً وغرباً، ما عدا الليرة اللبنانية، وهنا نسأل السؤال الأهم إلى أين وجهة هذه الأموال الغامضة بعد قبضها، وفي أي جيوب ستستقر؟"

وختم: "الخوف من نوايا التوطين، والتكاثر السكّاني، والتغيير الديموغرافي. اليوم علّق على خشبة، وغداً سبت النور، والأحد القيامة قادمة لا ريب فيها".