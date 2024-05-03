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كيف سيكون طقس الـweekend؟

3
MAY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة حيث تشتد احيانا لتلامس ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجيا خلال الايام القادمة فيؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد ويستمر تأثيره حتى مساء الاثنين  حيث ينحسر ويعود الطقس ربيعيا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع  .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
تحذيرمن سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة  بسبب الضباب.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الجمعة: غائم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح (40 كلم/س) و تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتلامس ال65 كلم/س. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي .
السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة حيث تشتد احيانا لتلامس ال 75 كلم/س في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد في الفترة الصباحية لتصل الى ما يقارب 70كلم/س في المناطق الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة ابتداء من الظهر ثم تشتد غزارتها ليل الاحد / صباح الاثنين و تكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين ابتداءا من ارتفاع 2200 متر وما فوق كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج من ارتفاع 2100 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من الفترة المسائية مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40كم/س تشتد احيانا لتلامس 65 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين %65 و %85. 

- حال البحر: مائج الى هائج احيانا.  حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي:  758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:   05,49    ساعة غروب الشمس:   19,22 .

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