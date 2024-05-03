نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري يرّد على نبيل نقولا

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رد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما قاله النائب السابق نبيل نقولا، وجاء في الرد:

حضرة النائب السابق الدكتور نبيل نقولا،

في ردنا على رسالتكم، نودّ توضيح الآتي:

١) يصدر التيار الوطني الحر قراراته في تعاميم رسمية، وليس عبر مصادر مقربة أو مقالات مشبوهة في بعض الإعلام، الغرض منها التشويش ليس إلا.

٢) ليس صحيحاً أنه تم شطبكم من التيار، لا بل، للعلم، لم يُتّخذ أي قرار بخصوص انتسابكم الى التيار، أو حتى إحالتكم إلى المجلس التحكيمي.

٣) جلّ ما حدث أنه تم حذف اسمكم من مجموعة WhatsApp للمجلس السياسي، بفعل تغيبكم سنوات عن اجتماعاته من دون عذر، وبعدما استخدمتم المجموعة للتهجم على التيار وقيادته وقراراته، على الرغم من طلبنا منكم، إن شخصياً أو عبر أمين سر التيار، التقيد بقرارات المجلس واحترام الالتزام المؤسساتي والحزبي، وبعدما أعرب أعضاء المجلس السياسي عن استيائهم من تصرّفكم.

يبقى التيار، قيادة وتياريين، المدافع الأول عن المبادئ، الوفيّ لقضيته، السالك درب الحقّ والحقيقة.