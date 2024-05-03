خطة لإجلاء 25 ألف فرنسي من لبنان!

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كلّفت الحكومة الفرنسية «مركز الأزمات والدعم وترسيخ الاستقرار» التابع لوزير الخارجية مباشرة بوضع «خطة إجلاء للاستجابة للحالات الناجمة عن احتمال تطور المواجهة» بين المقاومة والعدو في الجنوب. وأعدّ المركز دراسة جاء فيها «أن عدد الرعايا الفرنسيين المُقيمين في لبنان يُقدّر بـ 25 ألفاً، من بينهم حوالي 1500 يقطنون في الجنوب». وأشار إلى «صعوبة أساسية تواجهها مثل هذه العملية، وتتمثّل في عدم إمكانية استخدام مطار دمشق كما حصل لدى إجلاء الرعايا عام 2006، ما يشكّل عائقاً إضافياً»، كما أن هناك «تعقيدات لوجستية وحاجة إلى تنسيق كبير مع السلطات القبرصية لتسهيل إجلاء الرعايا من لبنان إلى قبرص بحراً، ومن ثم إجلاؤهم من قبرص ضمن مُهلة لا تتجاوز الـ 48 ساعة وفق ما تشترط السلطات القبرصية».